07 Февраля 2019
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Экономика В России

Реализация законопроекта об устойчивом Рунете обойдется бюджету почти в 2 млрд рублей

Реализация закона об автономной работе российского сегмента интернета обойдется бюджету в 1,8 миллиарда рублей до 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник и документацию федерального бюджета.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект, который обеспечивает работу Рунета в том случае, если сегмент будет отключен от общемировой сети.

Только в этом году - "для старта проекта" - выделят 597 миллионов рублей. В следующие два года расходы бюджета оцениваются в 699 млн и 546 млн рублей соответственно.

При этом, по словам источника, в дальнейшем на изоляцию российского интернета потребуются дополнительные средства, которые нужно будет предусмотреть в бюджетах следующих лет.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя проект, пояснил, что он нужен для того, чтобы страна "была готова к различным ситуациям". При этом он успокоил, что на сегодня нет перспективы отключения России от глобальной сети.

В марте бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявлял, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета.

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Реализация законопроекта об устойчивом Рунете обойдется бюджету почти в 2 млрд рублей

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Теги: рунет, законопроект



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