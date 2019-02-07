Полпред Цуканов назвал "Уралвагонзавод" оплотом российской промышленности

В ходе рабочего визита в Нижний Тагил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в сопровождении генерального директора "Уралвагонзавода" Александра Потапова осмотрели музей бронетанковой техники предприятия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Осмотрев боевые машины - от легендарного Т-34 до современного Т-80, - полпред по просьбе заводчан оставил запись в книге почётных гостей.

"Уралвагонзавод" - опора российской промышленности, оплот и сила нашей страны! Желаю коллективу предприятия всего самого доброго, реализации намеченных планов, новых свершений на благо великой России!" - написал Цуканов.

Отметим, что танкостроение на УВЗ, как и немалая часть оборонки на Урале, результат эвакуации оборонных заводов из западной части СССР во время войны. С 1941 по 1945 годы производство здесь сумели развернуть так, что "тридцатьчетвёрок" выпустили более 30 тыс. Две таких машины находятся в экспозиции УВЗ.