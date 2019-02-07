Пермская федерация баскетбола судится с краевым минспорта

Пермская краевая федерация баскетбола обратилась в суд с иском к Министерству спорта Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

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Сумма исковых требований составляет 230 тыс. руб. По информации министерства, в 2017 г. ведомство не учло эту сумму при расчете субсидий и не возместило ее федерации. Напомним,согласно действующим правилам, край и частные инвесторы софинансируют работу клубов в пропорции "50 на 50", за каждый привлеченный рубль ведомство выделяет рубль из бюджета.

Субсидии выделяются в начале каждого года, позже клубы и объединения отчитываются о привлечении средств. Если их объем меньше выделенных — разницу возвращают в краевой бюджет.

Без спонсорских денег клубы не могут получить средства бюджета.

Дата судебного заседания по иску пока не назначена.