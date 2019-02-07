07 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

Была угроза взрыва. В Челябинске сгорел торговый павильон рядом с автовокзалом

В Челябинске огнеборцы предотвратили взрыв во время пожара в торговом павильоне рядом с автовокзалом "Северные ворота".

Как рассказали Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в торговом павильоне, который находится в 100 метрах от автовокзала, поступило сегодня утром. Через 10 минут пожарные прибыли на место. Павильон был охвачен огнем, также наблюдалось сильное задымление.

В торговом павильоне, где располагаются объекты общепита и осуществляется торговля овощами, людей не было.

"Основные усилия прибывших на место огнеборцев были направлены на локализацию, а в дальнейшем и ликвидацию пожара. Что и было успешно сделано. Его площадь составила 400 квадратных метров", - рассказали в пресс-центре.

При этом существовала реальная угроза взрыва – в павильоне находилось несколько газовых баллонов. Сотрудники МЧС эвакуировали их на безопасное расстояние.

В настоящий момент устанавливается причина возгорания.

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Была угроза взрыва. В Челябинске сгорел торговый павильон рядом с автовокзалом

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Теги: пожар, газовый баллон, автовокзал, павильон,



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