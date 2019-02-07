07 Февраля 2019
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Политика Северо-Западный ФО

Врио Петербурга Беглов "продемонстрировал" избирателям часы за 3 млн рублей

У врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова обнаружили драгоценные часы стоимостью около 3 млн руб. Об этом сообщает телеграм-канал "Постправда".

Отмечается, что чиновник был замечен с часами на руках на одной из фотографий от 30 января. "Тут виден его Breguet Classique Grande Complication из белого золота ценой в 3 млн руб.", - пишет ресурс.

При этом на всех остальных опубликованных фотографиях Беглов изображен без часов.

Александр Беглов, часы за 3 млн рублей(2019)|Фото: https://t.me/postposttruth

Александр Беглов, часы за 3 млн рублей(2019)|Фото: https://t.me/postposttruth

Также уточняется, что врио главы Петербурга носит эти часы с 2012 года, когда он еще занимал должность полпреда в ЦФО.

Как сообщало Накануне.RU, в январе, согласно опубликованному исследованию АПЭК, рейтинг Беглова снизился. Это произошло на фоне критики горожан о плохой уборке улиц от снега и наледи.

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Врио Петербурга Беглов "продемонстрировал" избирателям часы за 3 млн рублей

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Теги: Александр Беглов, часы за 3 млн рублей, часы



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