Руководитель "Квадры" рассказал губернатору, как компания будет реализовывать концессионное соглашение

Сегодня воронежский губернатор Александр Гусев встретился с генеральным директором ПАО «Квадра» Семеном Сазоновым, передает корреспондент Накануне.RU. Для обсуждения деталей концессионного соглашения Семен Сазонов прибыл в Воронеж.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, речь шла о концессионном соглашении, подписанным с ПАО «Квадра».

Напомним, 1 февраля в Москве свои подписи в документе поставили губернатор Александр Гусев, генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов и глава Воронежа Вадим Кстенин.

Гендиректор «Квадры» проинформировал главу региона о том, что в ходе своей поездки в Воронежскую область он осмотрел ряд объектов, включенных в концессию. Александр Гусев и Семен Сазонов обсудили план мероприятий по приему ПАО «Квадра» этого имущества и вопросы по строительству новых объектов компании.

Заметим - ранее, ПАО «Квадра» приняло в концессию ряд объектов имущественного комплекса МКП «Воронежтеплосеть». В рамках соглашения компания намерена инвестировать в обновление теплосетевого комплекса Воронежа 3,65 млрд. рублей. Из них около 2 млрд. будет направлено на реконструкцию сетей, порядка 1,5 млрд. – на реконструкцию оборудования ЦТП и котельных. По условиям концессии, «Квадра» принимает в эксплуатацию 142 котельных, 80 центральных тепловых пунктов и 546 км. тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Энергетикам предстоит заменить устаревшее оборудование, выполнить комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности, снизить удельный расход топлива, провести автоматизацию и диспетчеризацию оборудования.