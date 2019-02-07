150 рабочим завода "Ямал СПГ" должны 11 миллионов

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ямало-Ненецкий АО

150 рабочим завода "Ямал СПГ" должны 11 миллионов

Следователи начали проверку информации о долгах перед сотрудникам завода "Ямал СПГ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Субподрядчик завода должен 150 рабочим, нанятым нижегородской компанией "МТ-ГРУПП", более 11 млн руб. за ноябрь – декабрь 2018 г. Проверка установит все обстоятельства случившегося.

Отметим, подобные ситуации на Ямале – не редкость. В апреле прошлого года выяснилось, что не платят рабочим Русского месторождения. В ноябре рабочие "Газпрома" записали видеообращение, в котором рассказали о непростой ситуации на Песцовом месторождении. Денег они к тому моменту не видели уже несколько месяцев, начальство якобы разговаривает с ними исключительно языком санкций: заблокировали карты, угрожают выселить из поселка. Из почти двухсот пострадавших вахтовиков, общая сумма долга перед которыми составляла 15 млн руб., в забастовке участвовали 75 человек. Депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина полагает: чтобы избежать таких ситуаций, надо лучше подбирать кадровое агентство. 4 декабря стало известно о том, что компания "ССГ Урал" должна 31 работнику Русского же месторождения 2 млн руб. Рабочие обратились в прокуратуру и начали забастовку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

150 рабочим завода "Ямал СПГ" должны 11 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: М-групп, Ямал СПГ, долги по зарплате



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 925

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети