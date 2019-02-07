150 рабочим завода "Ямал СПГ" должны 11 миллионов

Следователи начали проверку информации о долгах перед сотрудникам завода "Ямал СПГ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Субподрядчик завода должен 150 рабочим, нанятым нижегородской компанией "МТ-ГРУПП", более 11 млн руб. за ноябрь – декабрь 2018 г. Проверка установит все обстоятельства случившегося.

Отметим, подобные ситуации на Ямале – не редкость. В апреле прошлого года выяснилось, что не платят рабочим Русского месторождения. В ноябре рабочие "Газпрома" записали видеообращение, в котором рассказали о непростой ситуации на Песцовом месторождении. Денег они к тому моменту не видели уже несколько месяцев, начальство якобы разговаривает с ними исключительно языком санкций: заблокировали карты, угрожают выселить из поселка. Из почти двухсот пострадавших вахтовиков, общая сумма долга перед которыми составляла 15 млн руб., в забастовке участвовали 75 человек. Депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина полагает: чтобы избежать таких ситуаций, надо лучше подбирать кадровое агентство. 4 декабря стало известно о том, что компания "ССГ Урал" должна 31 работнику Русского же месторождения 2 млн руб. Рабочие обратились в прокуратуру и начали забастовку.