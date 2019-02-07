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Общество Центральный ФО

Иск Дерипаски к Зюганову начнут рассматривать 26 февраля

Иск взыскании компенсации морального вреда бизнесмена Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начнут рассматривать 26 февраля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Сегодня прошли предварительные слушания по иску в закрытом режиме.

"Слушания иска по существу Дерипаски О.В. к Зюганову Г.А. о компенсации морального вреда назначены на 26 февраля, в 09.30 мск", - сказали в суде.

Как сообщало Накануне.RU, Дерипаска подал иск за высказывания Зюганова о деятельности предпринимателя. Сумма, заявленная в исковых требованиях, составляет 1 млн руб.

Отметим, на пленарном заседании в январе Зюганов назвал алюминиевый бизнес Дерипаски крупнейшей аферой. Данное выступление было опубликовано на страницах в соцсетях лидера коммунистов.

Напомним, основные алюминиевые активы Дерипаски, полученные в результате приватизации в 90-е гг., вышли из-под санкций США ценой отказа бизнесмена от контроля над ними, лишения доходов от компаний. При этом эксперты отмечают, что это похоже на "рейдерский захват" и передачу прав на предприятия государству Соединенные Штаты Америки. Геннадий Зюганов в своем выступлении назвал это угрозой безопасности России.

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Иск Дерипаски к Зюганову начнут рассматривать 26 февраля

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Теги: Олег Дерипаска, Геннадий Зюганов, иск, моральный вред



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