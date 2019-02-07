Задержанный сенатор Арашуков пожаловался, что в СИЗО сидит в одной камере с террористом

Сенатор Рауф Арашуков во время обжалования решения суда по избранию ему меры пресечения сообщил, что у него очень плохие содержания в камере СИЗО в Лефортово, пишет Telegram-канал "Mash".

Арашуков отметил, что сидит в одной камере с террористом.

Напомним, советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова (отец Рауфа Арашукова - прим.) задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд руб. В суде Арашуков-старший не признал вину, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали и Рауля Арашукова, который обвиняется в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.