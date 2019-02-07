РЖД в 2019 году потратит на Северный широтный ход миллиард

В 2019 г. Свердловская железная дорога направит на проектно-изыскательские работы для строительства Северного широтного хода 1 млрд руб. Средства заложены в инвестиционную программу РЖД.

Как сообщили Накануне.RU в отделе по работе со СМИ СвЖД, средства будут направлены на работы на участке инфраструктуры Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе.

Общий объем инвестиций в развитие СвЖД составит 26,8 млрд руб. В том числе средства пойдут на объекты в "тюменской матрешке": развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево (1,3 млрд руб.), реконструкцию вокзалов Сургута и Пыть-Яха.

Напомним, проект реализует компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у "дочки" РЖД "КРП-инвест"), с ней в начале октября Росжелдор подписал концессионное соглашение.