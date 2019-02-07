07 Февраля 2019
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Общество В России

В Минздраве назвали алкоголь основной причиной смерти трудоспособных мужчин

Порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в эфире радиостанции "Вести FM".

Речь идет о циррозах, язвенной болезни желудка и таких осложнениях, как панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь, пояснила она.

При этом министр отметила, что острая смертность от алкоголя значительно снизилась, так как стало меньше суррогатов.

Напомним, в прошлом году Минздрав предложил повысить акцизы на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта свыше 9%.

В качестве причины называлось большое количество отравлений, вызванных этанолом.

В ведомстве отмечали, что смертность от алкогольных отравлений в России снизилась с 10,6 на 100 тысяч человек в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Однако для сохранения позитивной динамики нужны новые антиалкогольные меры, подчеркивал в Министерстве здравоохранения.

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В Минздраве назвали алкоголь основной причиной смерти трудоспособных мужчин

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Теги: алкоголь, мужчины, смертность, вероника скворцова



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