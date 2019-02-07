В Москве задержали подозреваемого в хулиганстве на станции метро "Автозаводская"

В Москве задержали подозреваемого в хулиганстве на станции метро, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного управления МВД.

Полицейские установили, что на платформе станции "Автозаводская" между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож. Пострадавший был госпитализирован.

"Подозреваемый был оперативно задержан стражами порядка, несущими службу на платформе, и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

В полиции также указали, что в отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он арестован.