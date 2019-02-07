07 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

Евгений Куйвашев укомплектовал комиссию по отбору кандидатур на пост главы Среднеуральска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев укомплектовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Среднеуральска. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В конкурсную комиссию вошли четыре человека: управляющий Западного управленческого округа Среднего Урала Виталий Вольф, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства области - директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства региона Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора и правительства области - директор государственно-правового департамента губернатора и правительства Игорь Ромшин и замдиректора департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области Наталья Соколова.

Напомним, что 27 декабря на внеочередном заседании гордумы Среднеуральска была принята отставка главы города Владислава Козлова. Сейчас временно исполняет обязанности главы вице-мэр Алексей Костыгин. Теперь уже экс-глава Среднеуральска решил написать заявление по собственному желанию после визита в город вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько, только назначенного на этот пост.

Выборы нового мэра Среднеуральска проходят "за закрытыми дверями". Ещё 5 февраля конкурсная комиссия завершила приём заявок, а со вчерашнего дня началась проверка документов. Планируется, что конкурсные испытания пройдут с 12 по 22 февраля. Вот только в аппарате думы Накануне.RU сообщили, что не намерены публиковать список претендентов на кресло мэра.

Председатель комиссии Василий Борисенков рассказал муниципальной газете "Среднеуральская волна", что на конкурс заявилось восемь человек, в числе которых одна женщина.

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Евгений Куйвашев укомплектовал комиссию по отбору кандидатур на пост главы Среднеуральска

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Теги: Владислав Козлов, мэр, глава Среднеуральска, Алексей Костыгин, Сергей Бидонько



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