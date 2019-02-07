В Перми истощённых постояльцев незаконного дома престарелых держали в антисанитарных условиях

В Перми эвакуировали постояльцев приюта "Надежда" – старики жили в нём в нечеловеческих условиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минсоцразвития.

Специалисты министерства в компании полицейских и прокуроров провели проверку в приюте и выяснили, что постояльцы истощены, обезвожены и живут в антисанитарных условиях. Дальнейшее пребывание пенсионеров в "Надежде" угрожало им. 12 человек срочно вывезли в больницы и государственные социальные учреждения.

Заместитель министра социального развития края Дмитрий Санников заявил, что сейчас ищут родственников клиентов "Надежды". Люди, которым нужна срочная медицинская помощь, отправятся в больницу. Остальным власти готовы предоставить места в государственных геронтологических центрах, а после уже вместе с родственниками решать их судьбу.