ФСБ задержала банду фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах
ФСБ совместно с МВД задержали 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-центре Федеральной службы безопасности.
Операция прошла в московском регионе и в Дагестане. Изъято большое количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот.
По данным ФСБ, контролировали преступников из-за рубежа. Задержанных проверяют на причастность к финансированию терроризма.
В ноябре в Екатеринбурге отправили в колонию группу фальшивомонетчиков. Трое молодых людей пытались сбыть 56 поддельных купюр – каждая достоинством в 1 тыс. рублей.
Также при обыске квартиры одного из фигурантов дела сыщики изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.