ФСБ задержала банду фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах

ФСБ совместно с МВД задержали 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-центре Федеральной службы безопасности.

Операция прошла в московском регионе и в Дагестане. Изъято большое количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот.

По данным ФСБ, контролировали преступников из-за рубежа. Задержанных проверяют на причастность к финансированию терроризма.

В ноябре в Екатеринбурге отправили в колонию группу фальшивомонетчиков. Трое молодых людей пытались сбыть 56 поддельных купюр – каждая достоинством в 1 тыс. рублей.

Также при обыске квартиры одного из фигурантов дела сыщики изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.