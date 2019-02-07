В Тюменской области еще остаются школы с уличными туалетами

Депутаты Тюменской областной думы выяснили, что в регионе до сих пор не все школы имеют современные туалеты, а ученики вынуждены справлять естественные надобности на улице, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос об оснащении образовательных учреждений теплыми капитальными туалетами поднял вице-спикер думы, "эсер" Владимир Пискайкин.

"Сколько в области школ, у которых туалет находится на улице, можно это узнать?" - поинтересовался депутат у директора департамента по образованию Алексея Райдера.

"По состоянию на 2016 год у нас в 11 школах, функционирующих в деревянном исполнении, продолжали оставаться уличные туалеты. Признаюсь, что до сих пор эти объекты имеются на территории школ", - заявил Райдер и добавил, что в настоящее время туалеты заменяются на "санитарные комнаты на химических препаратах", то есть биотуалеты.

При этом чиновник не стал уточнять, о каких конкретно школах идет речь.

Добавим, что на заседании Госдумы во время обсуждения бюджета депутаты от "Справедливой России" предлагали увеличить на 227 млрд руб. финансирование образования, поскольку в 2676 школах страны нет водопровода и туалета. Однако глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявил, что партия не дала ни одного обоснования сумм: кому распределять - регионам или ведомствам, будут ли использованы эти суммы. В результате предложение не было принято.