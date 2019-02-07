Полпред и губернатор наведались в тагильскую школу, где рухнула штукатурка, а проверили меню

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Свердловская область Уральский ФО

Полпред и губернатор наведались в тагильскую школу, где рухнула штукатурка, а проверили меню

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня находятся с рабочим визитом в Нижнем Тагиле.

Как передает корреспондент Накануне.RU, первым делом высокие гости посетили школу № 34, где 4 декабря прошлого года в одном из кабинетов начальных классов на головы детей во время урока обрушилась штукатурка. По словам самих учащихся, упавший кусок по площади был размером с парту.

"Девочке на голову упали осколки штукатурки, одному мальчику кусок потяжелее упал на плечо, немного досталось и ещё одной девочке, но никто серьёзно не пострадал", — сообщил тогда один из родителей.

Посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RUПосёлок Рудный, школа номер 34, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев, Юрий Биктуганов(2019)|Фото: Накануне.RU

Однако в дальнейшем в администрации Нижнего Тагила опровергли эту информацию, заявив, что во время падения штукатурки в классе было пусто, а сам отвалившийся кусок небольшой.

"По словам директора школы, с которым разговаривал замглавы администрации города Валерий Суров, все дети в это время находились в столовой, а кабинет был закрыт. Кусок был площадью 50 на 50 см. Сейчас специалисты обследуют потолок, простукают и заделают", — сообщили в мэрии.

В ходе визита чиновников, среди которых были министр образования региона Юрий Биктуганов и нижнетагильский глава Владислав Пинаев, представители учебного заведения подтвердили, что размер аварии был преувеличен, а последствия устранены. Прокуратура Тагилстроевского района провела проверку по факту частичного обрушения перекрытия в образовательном учреждении, замечания устранены, школа работает в плановом режиме.

Посёлок Рудный, школа номер 34, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев, Юрий Биктуганов(2019)|Фото: Накануне.RU

Посёлок Рудный, школа номер 34, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев, Юрий Биктуганов(2019)|Фото: Накануне.RU

После этого чиновников провели по кабинетам, где идут занятия. Отметим, что в городе нет карантина ни по гриппу и ОРВИ, ни по кори. И, несмотря на морозы, которые позволяют ребятишкам официально не посещать школу, по нескольку человек из каждого класса приходят на занятия.

Отметим, что здание начальной школы №34 построено в 1953 году. Полпред поинтересовался о возрасте других образовательных учреждений города.

Посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RU

Посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RU

Мэр пояснил: семь школ — старше 80 лет, восемь со "стажем" более 70 лет и 37 в возрасте более 50 лет. Областные власти выделили деньги на ремонтные работы на текущий год в полном объёме.

Особый интерес полпреда и губернатора вызвала организация школьного питания в городе. Выяснилось, что, согласно постановлению главы, учащиеся Нижнего Тагила получают горячие обеды за счёт бюджета, здесь не возникает вопроса, как, например, в Екатеринбурге, кормить детей бесплатно или нет. Конкретно в этой школе всех 249-ти учеников кормят обедами бесплатно. Кроме того, "Уралвагонзавод" для детей своих сотрудников оплачивает завтраки. Меню разработано в соответствии с САНПИНом и прошло экспертизу в Роспотребнадзоре. Это обязательное условие контракта для всех организаций, обеспечивающих питание учащихся Нижнего Тагила.

Посёлок Рудный, школа номер 34, Николай Цуканов, Владислав Пинаев(2019)|Фото: Накануне.RU

Посёлок Рудный, школа номер 34, столовая(2019)|Фото: Накануне.RU

Далее в программе полпреда и губернатора — посещение музея бронетанковой техники "Уралвагонзавода", встреча с руководством УВЗ, совещание по вопросам экологии с участием руководителей экологических служб крупнейших предприятий города, представителями природоохранной прокуратуры и областного Росприроднадзора, а также поездка на аэродром "Салка".

Выяснилось, что ряд встреч пройдёт в закрытом для СМИ формате.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полпред и губернатор наведались в тагильскую школу, где рухнула штукатурка, а проверили меню

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, школьное питание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 925

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети