Полпред и губернатор наведались в тагильскую школу, где рухнула штукатурка, а проверили меню

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня находятся с рабочим визитом в Нижнем Тагиле.

Как передает корреспондент Накануне.RU, первым делом высокие гости посетили школу № 34, где 4 декабря прошлого года в одном из кабинетов начальных классов на головы детей во время урока обрушилась штукатурка. По словам самих учащихся, упавший кусок по площади был размером с парту.

"Девочке на голову упали осколки штукатурки, одному мальчику кусок потяжелее упал на плечо, немного досталось и ещё одной девочке, но никто серьёзно не пострадал", — сообщил тогда один из родителей.

Однако в дальнейшем в администрации Нижнего Тагила опровергли эту информацию, заявив, что во время падения штукатурки в классе было пусто, а сам отвалившийся кусок небольшой.

"По словам директора школы, с которым разговаривал замглавы администрации города Валерий Суров, все дети в это время находились в столовой, а кабинет был закрыт. Кусок был площадью 50 на 50 см. Сейчас специалисты обследуют потолок, простукают и заделают", — сообщили в мэрии.

В ходе визита чиновников, среди которых были министр образования региона Юрий Биктуганов и нижнетагильский глава Владислав Пинаев, представители учебного заведения подтвердили, что размер аварии был преувеличен, а последствия устранены. Прокуратура Тагилстроевского района провела проверку по факту частичного обрушения перекрытия в образовательном учреждении, замечания устранены, школа работает в плановом режиме.

После этого чиновников провели по кабинетам, где идут занятия. Отметим, что в городе нет карантина ни по гриппу и ОРВИ, ни по кори. И, несмотря на морозы, которые позволяют ребятишкам официально не посещать школу, по нескольку человек из каждого класса приходят на занятия.

Отметим, что здание начальной школы №34 построено в 1953 году. Полпред поинтересовался о возрасте других образовательных учреждений города.

Мэр пояснил: семь школ — старше 80 лет, восемь со "стажем" более 70 лет и 37 в возрасте более 50 лет. Областные власти выделили деньги на ремонтные работы на текущий год в полном объёме.

Особый интерес полпреда и губернатора вызвала организация школьного питания в городе. Выяснилось, что, согласно постановлению главы, учащиеся Нижнего Тагила получают горячие обеды за счёт бюджета, здесь не возникает вопроса, как, например, в Екатеринбурге, кормить детей бесплатно или нет. Конкретно в этой школе всех 249-ти учеников кормят обедами бесплатно. Кроме того, "Уралвагонзавод" для детей своих сотрудников оплачивает завтраки. Меню разработано в соответствии с САНПИНом и прошло экспертизу в Роспотребнадзоре. Это обязательное условие контракта для всех организаций, обеспечивающих питание учащихся Нижнего Тагила.

Далее в программе полпреда и губернатора — посещение музея бронетанковой техники "Уралвагонзавода", встреча с руководством УВЗ, совещание по вопросам экологии с участием руководителей экологических служб крупнейших предприятий города, представителями природоохранной прокуратуры и областного Росприроднадзора, а также поездка на аэродром "Салка".

Выяснилось, что ряд встреч пройдёт в закрытом для СМИ формате.