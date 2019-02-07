"Нас губят, обещая рабочие места". Жители Златоуста выступили против строительства кремниевого завода

В Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города, передает корреспондент Накануне.RU.

В Златоусте НПО "Силарус" планирует создать предприятие по производству кремния на 1 тыс. рабочих мест за 36 месяцев. Объем инвестиций составит около 8,5 млрд рублей.

"Златоуст рассматривается как возможная площадка для строительства завода. В городе сложилась хорошая кадровая база металлургического направления, а также присутствует близость ресурсов и рынков сбыта. В настоящее время производится расчет санитарно-защитной зоны и рассматриваются варианты по подбору земельного участка", — цитирует генерального директора компании "Силарус" Марину Красько газета "Златоустовский рабочий".

В конце декабря глава города Вячеслав Жилин подписал постановление о назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки территории Златоуста. В частности, предлагается перевести 60 га земли в промышленную зону. Публичные слушания назначены на 11 марта.

"Администрация планирует разместить промышленное предприятие 3 класса опасности в районе "Клевого места" на площади 60 га в непосредственной близости к водозабору реки Ай, рядом с предприятием пищевой индустрии, сократив зоны лесов, зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, водоохранные зоны. Чтобы профессионально подготовиться к публичным слушаниям, в городе формируется рабочая группа по изучению данного вопроса", - сообщила депутат ЗСО Ольга Мухометьярова.

В рабочую группу войдут предприниматели, депутаты и общественники. Участники рассмотрят, как экологическую опасность, так и экономическую эффективность проекта.

Также по словам депутата, организован сбор подписей против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города. В коллективном обращении на имя главы города Вячеслава Жилина жители просят отменить постановление и прекратить изменение зонирования в интересах промышленного предприятия.

"Мы считаем недопустимым организацию зоны промышленных предприятий и промышленных объектов в непосредственной близости к жилыми многоквартирными домами района Машиностроительного завода, индивидуальными домами квартала Орловский, поселков Озерки, Балашиха, в непосредственной близости с физкультурно-оздоровительным комплексом "ТАГАГАЙ" и предприятием пищевой индустрии "СМАРТ", - говорится в письме.

Также на сайте change.org создана петиция за запрет строительства кремниевого завода в Златоусте, которая адресована президенту, правительству РФ и Госдуме. За несколько часов петицию уже подписало около 500 человек.

"Информация о вреде данного производства для экологии и здоровья, не только рабочих, но и всего населения в радиусе 100 км, при очень благоприятных погодных условиях скрывается! В черте города находится природоохранная зона, национальный парк "Таганай". Изначально город с чудесной экологией стремились сделать туристическим, спортивным. Жители региона, обратите внимание на то, что нас губят, обещая рабочие места", - говорится в петиции.

Добавим, что это предприятие в разное время планировали разместить в других регионах России, в том числе в закрытом городе Новоуральск Свердловской области, где компания столкнулась с экологическим протестом.