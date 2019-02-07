07 Февраля 2019
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Вокруг "Екатеринбург-Арены" появится лыжная трасса

На стадионе "Екатеринбург-Арена" в эту пятницу, 8 февраля, появится лыжная трасса для горожан протяженностью 900 метров. Об этом на своей странице в Faсebook написал уральский спортсмен, призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов, передает корреспондент Накануне.RU

По его словам, он еще весной подумал об этой идее, а завтра спортсмен намерен протестировать трассу.

В официальной группе стадиона "ВКонтакте" тоже намекнули на то, что "Екатеринбург-Арена" готовится к новому виду спорта, отметив, что снег вокруг стадиона специально не чистят.

"Екатеринбург Арену", как и весь город, завалило снегом. За несколько дней выпала месячная норма осадков. Но работники клининга не спешат ликвидировать последствия погодной стихии, а наоборот ответственно сгребают весь снег на красную беговую дорожку, которая с внешнего периметра опоясывает арену. Что это? Халатность? Саботаж? Разумеется, нет. Футбольный стадион готовится к освоению нового вида спорта. Какого? Скоро узнаем!" - говорится в сообщении.

Там также указано, что подсказка скрыта в хэштегах, которые опубликованы со словами "корпоративы на Екатеринбург-Арене", "лыжня России".

Екатеринбург-Арена, лыжня(2019)|Фото: vk.com/ekaterinburg_arena

Екатеринбург-Арена, лыжня(2019)|Фото: vk.com/ekaterinburg_arena

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Вокруг "Екатеринбург-Арены" появится лыжная трасса

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Теги: лыжная трасса, Екатеринбург-Арена, спортивный стадион



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