Вокруг "Екатеринбург-Арены" появится лыжная трасса

На стадионе "Екатеринбург-Арена" в эту пятницу, 8 февраля, появится лыжная трасса для горожан протяженностью 900 метров. Об этом на своей странице в Faсebook написал уральский спортсмен, призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов, передает корреспондент Накануне.RU

По его словам, он еще весной подумал об этой идее, а завтра спортсмен намерен протестировать трассу.

В официальной группе стадиона "ВКонтакте" тоже намекнули на то, что "Екатеринбург-Арена" готовится к новому виду спорта, отметив, что снег вокруг стадиона специально не чистят.

"Екатеринбург Арену", как и весь город, завалило снегом. За несколько дней выпала месячная норма осадков. Но работники клининга не спешат ликвидировать последствия погодной стихии, а наоборот ответственно сгребают весь снег на красную беговую дорожку, которая с внешнего периметра опоясывает арену. Что это? Халатность? Саботаж? Разумеется, нет. Футбольный стадион готовится к освоению нового вида спорта. Какого? Скоро узнаем!" - говорится в сообщении.

Там также указано, что подсказка скрыта в хэштегах, которые опубликованы со словами "корпоративы на Екатеринбург-Арене", "лыжня России".