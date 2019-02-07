Свердловский губернатор назначил ответственных за создание "умного города" на ВИЗе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за разработку проекта "ВИЗ-правобережный" в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, планируется создать "умный город" с самыми современными технологиями.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель губернатора Сергей Швиндт, его замами стали министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Предполагается освоение территории в границах улиц Татищева, Юрия Исламова, Металлургов, Большого Конного полуострова и набережной Верх-Исетского пруда.

Напомним, Екатеринбург со второго раза не смог победить в конкурсе на право принять всемирную выставку EХPO-2025, в итоге площадку, планировавшуюся для "Экспо-парка" на берегу Верх-Исетского пруда, решили застроить жилыми комплексами.

По словам мэра города Александра Высокинского, на месте "Экспо-парка" будет новый городской район, парк, деловые зоны. Напомним, что такая застройка была возможна при одном условии - улучшение транспортной развязки: строительство второй ветки метро, которая соединит ВИЗ и центр города, и запуск электропоезда, который свяжет Кольцово и площадку планировавшегося "Экспо-городка". По слова Куйвашева, область уже начала подготовку документов по строительству метро в сторону жилого района на ВИЗе.