Дмитрий Медведева утвердил состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению 300-летия Перми. Его возглавил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Заместителем Мутко стал губернатор Прикамья Максим Решетников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Также в состав комитета вошли глава города Дмитрий Самойлов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, председатель пермской гордумы Юрий Уткин, представители федеральных, региональных городских властей, деятелей культуры, промышленных предприятий и научного сообщества.

Указ о праздновании круглой даты президент России Владимир Путин подписал в июле 2018 г. В план подготовки к 300-летию входит комплексное развитие Перми. Проект преобразования краевой столицы представлен в мае в рамках VII межрегионального архитектурно-строительного форума. В числе мероприятий: благоустройство Комсомольского проспекта, улицы Ленина, обновление подвижного состава общественного транспорта, благоустройство скверов и парков, микрорайонов индивидуальной жилой застройки, благоустройство городской набережной, эспланады.