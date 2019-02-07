07 Февраля 2019
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Тагильские мошенники выманивают деньги под видом "акции от банка к юбилею"

Жительница Нижнего Тагила стала жертвой интернет-мошенников. В полиции рассказали о новом способе обмана.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", от аферистов пострадала жительница микрорайона Гальяно-Горбуновский массив: в социальной сети "Одноклассники" подруга пригласила ее принять участие в акции, якобы объявленной одним из банков к своему юбилею.

В сообщении указывалось, что всем зарегистрировавшимся на сайте банка учреждение выплатит по 2 тыс. руб. Подруга предложила свою помощь по регистрации и попросила назвать данные карты для перевода денег. Женщина, приняв заманчивое предложение, не задумываясь, передала данные карты, как ей казалось, своей подруге, а насторожилась только тогда, когда произошло списание как раз двух тысяч рублей. В переписке она высказала свои опасения знакомой, но та заверила, что скоро деньги будут возвращены.

полиция, МВД, отдел(2018)|Фото: Накануне.RU

Однако повторное снятие средств уже серьезно обеспокоило тагильчанку, и она тут же позвонила подруге. Только в разговоре подтвердилось, что от имени женщины действовали злоумышленники, которые взломали ее страницу в соцсети и похитили у пользователя в общей сложности 11 тыс. руб. Женщина тут же обратилась в банк, где заблокировали карту, после чего позвонила в полицию.

В МВД Нижнего Тагила рекомендуют быть бдительными, чтобы не стать жертвами интернет-мошенников. В случае совершения мошеннических действий стоит немедленно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или по телефону "02" (102 со всех операторов связи).

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Тагильские мошенники выманивают деньги под видом "акции от банка к юбилею"

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Теги: мошенники, обман, соцсети, Нижний Тагил



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