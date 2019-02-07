В тюменской облдуме обсудили "мусорную" реформу: "Либо помойки нас победят, либо мы победим помойки"

Депутаты Тюменской областной думы своим решением освободили многодетные семьи от уплаты тарифа за вывоз мусора. Правда, речь идет только о тех семьях, чей среднедушевой доход не превышает величину, установленную областным правительством, иначе говоря — о малоимущих. Как передает корреспондент Накануне.RU, всего на эти цели в качестве субсидий из регионального бюджета предполагается выделить 33 млн руб. в год.

Напомним, что на территории региона установлен единый тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами на уровне 139 руб. с человека для городских жителей и 119 для сельского населения.

Депутат Иван Левченко в своем выступлении привел расчеты и пришел к выводу, что в области за чертой бедности находится 20 тыс. детей. Однако его поправили чиновники — 13,3 тыс.

Следом слово взяла депутат Тамара Казанцева, заявив, что реформа была принята "под звон бокалов". "Надо остановить этот беспредел и ввести мораторий на реформу", — продекларировала она, но была остановлена спикером думы Сергеем Корепановым: "Вы резолюцию митинга сегодня не зачитывайте, мы говорим здесь о льготах". "Понятно", — ответила Казанцева и продолжила. Тогда спикер Корепанов пригрозил отключить микрофон и предупредил депутата Юрия Юхневича также соблюдать регламент, если у него заготовлена аналогичная речь.

Впрочем, предупреждения не возымели эффект. В частности, коммунист озвучил заявление предприятия "Стеклотех" — это единственное производство стеклянной тары в УрФО, руководство которого накануне отказалось покупать вторсырье с тюменского мусоросортировочного завода в лице единого оператора "ТЭО", сочтя его некачественным.

Также народный избранник добавил, что тариф в ряде соседних регионов в три раза ниже. "Они же тоже заложили экономическое обоснование в свой тариф, а у нас люди не понимают и уже в лютые морозы вышли на два митинга", — добавил он и предложил вернуть практику раздельного сбора мусора, как было раньше.

Когда противники "мусорной" реформы в думе закончили, глава комиссии по депутатской этике Владимир Нефедьев обвинил коммунистов в нарушении регламента. Впрочем, спикер думы отключать микрофоны не стал, но в конце выступления добавил, что прокуратура уже изучает обоснованность тарифа.

Лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин был более сдержан, но предположил, что категории льготников следует серьезно расширить и освободить таких граждан об платы за вывоз мусора. В защиту тарифа и реформы выступила спикер профильного комитета, депутат от "Единой России" Инна Лосева.

"Я могу сказать, что вот эта сортировка, о которой сегодня говорят, она почти не входит в стоимость тарифа, а главная задача единого оператора — это обеспечить размещение отходов только на специализированных объектах", — подчеркнула она и добавила, что на территории региона выявлено более 600 несанкционированных свалок.

"Прежняя работа, которая была по вывозу мусора, она учитывала только сбор, а куда возчик увезет — никто не говорил", — пояснила она.

По ее словам, в бюджете на этот и следующий год заложена сумма в 1 млрд руб. для борьбы со свалками. "Задача оператора и тариф — это как раз работа с этими свалками, чтобы их не было. Кроме этого, вся эта реформа была принята после митингов для борьбы со свалками. И то, что ложится в тарифе — это утилизация отходов на санкционированных полигонах", — подытожила свое обоснование Лосева.

В заключение "единоросс" Владимир Ульянов попросил "оставить полемику для партийных трибун", заявив, что "в думе нужно работать над благополучием граждан". Черту оживленной дискуссии подвел спикер областной думы Корепанов: "Либо помойки нас победят, либо мы победим помойки", а сам вопрос стоит именно так без политеса, он добавил, что митинги в европейской части страны как раз были против свалок.