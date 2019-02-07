Персонал Нижневартовского психдиспансера рассказал о травле коллектива депутату Госдумы

Накануне в Нижневартовске коллектив городского психо-неврологического диспансера встретился с депутатом Государственной думы Александром Сидоровым,передает корреспондент Накануне.RU. Обсуждали проблемы организации здравоохранения. Но главной темой разговора врачей с госдепом стал инцидент с одной из пациенток диспансера и последствия, которые до сих пор не дают коллективу лечебного учреждения работать в нормальном ритме.

История, которая стала поводом для многочисленных проверок, статей в прессе и даже инициации некоего уголовного дела, произошла в ноябре прошлого года. Мы о ней подробно рассказывали.

Суть вообще-то банальна. Бывший главбух диспансера, которая волею обстоятельств стала пациенткой ПНД, и ее дочь заявили, что, мол, женщину принудительно и без ее воли госпитализировали. А дальше события стали развиваться по принципу нарастания конфликта. Коллектив ПНД оказался в ситуации, когда уже несколько месяцев вынужден защищать честь учреждения. Фактически речь идет о том, что врачи и медсестры, выполняя свои профессиональные обязанности, оказались в положении, когда они вынуждены оправдываться за действия, которые составляют часть их профессии, при этом еще и тратить время на пояснения и прочее в ходе многочисленных проверок, свалившихся на учреждение.

Стоит отметить, что врачи и медперсонал ПНД Нижневартовска пытались донести до депутата Госдумы Александра Сидорова не только и не столько жалобы, сколько озабоченность тем, что последствия инцидента с пациенткой просто-напросто не дают коллективу нормально исполнять свои профессиональные обязанности, то есть, оказывать медицинскую помощь людям.

Медики на встрече с депутатом были весьма аккуратны в высказываниях, но буквально во всех выступлениях звучала мысль, что вообще-то рядовой инцидент явно используют для решения задач, которые вообще не имеют никакого отношения к медицине, зато очень даже имеют отношение к бизнес-интересам.

Отметим, что почти сразу после придания гласности инцидента с пациенткой Еленой Я., в прессе появились публикации, из которых вообщем-то становилось понятно - кому выгодно. Речь о заинтересованности местного бизнеса и конкретного бизнесмена в получении концессий, которые сейчас мэрия Нижневартовска разрабатывает, чтобы получить инвестиции в городское ЖКХ-хозяйство. А заинтересованность как раз пытаются реализовать через давление на мэра Василия Тихонова, супруга которого является главврачом ПНД Нижневартовска.

Стоит напомнить, что у депутата Госдумы Александра Сидорова, кроме депутатского и жизненного опыта в активе успешная работа главой другого югорского муниципалитета - города Сургута. Поэтому госдеп , как кажется, сложности ситуации в лечебном учреждении смог понять. "Понимаю ваше возмущение, понимаю вашу боль", - заявил Александр Сидоров и посоветовал прежде всего "также достойно выполнять свои обязанности".

В комментарии по итогам встречи Александр Сидоров сказал: "Ощущение, что действительно кем-то используется этот случай, кем-то используется нездоровье человека, с тем, чтобы перевести обыкновенный случай поступления пациента в больницу, получения им необходимой помощи в какую-то непонятную политическую плоскость с известной долей грязи..."