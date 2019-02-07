07 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Москве спасли двух девочек, обварившихся супом из пароварки

В Москве врачи спасли двух сестер, получивших ожоги супом из пароварки, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Как отмечается, в больницу №9 имени Сперанского поступили две девочки четырех и двух лет, проживающие в Подмосковье. Известно, что старшая сестра опрокинула пароварку с горячим супом, который почти весь попал на ее младшую сестру. Двухгодовалая девочка получила ожоги 1-2-3 степени в области головы, уха, правого плеча, грудной клетки, спины, правой ягодицы на площади 15% поверхности тела.

"Девочка находилась в состоянии ожогового шока и была доставлена в реанимационное отделение, где начали проводить антибактериальную и противошоковую терапию. После стабилизации состояния ее перевели в ожоговое отделение. 8% поверхности тела малышки составляли ожоги 3 степени, ей требовалась операция по пересадке кожи", - говорится в сообщении.

Ее старшая сестра, по словам врачей, "отделалась легким испугом". "Оперативная коррекция и дальнейшая реабилитация девочке не понадобились – ожог на ягодице зажил самостоятельно", - отметили в ведомстве.

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В Москве спасли двух девочек, обварившихся супом из пароварки

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Теги: сестры, ожог, Подмосковье, Москва, департамент здравоохранения



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