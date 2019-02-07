В Бурятии женщины не могли попасть на роды в больницу из-за отсутствия акушерок

В населенных пунктах Бурятии женщины полгода не могли попасть на роды из-за отсутствия акушерок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре республики, были организованы проверки, в ходе которых установлено, что главврач Прибайкальской ЦРБ приостановил работу родильного отделения больницы с августа прошлого года.

Женщины не могли попасть в ФАПы в селах Нестерово, Кика, Зырянск. Прокуратура направила в суд заявление с требованием прислать специалистов для комплектации штата сотрудников больницы.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.