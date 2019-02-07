07 Февраля 2019
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Россия

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Центральный ФО

Воронежская область

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Политика За рубежом

Туск: Инициаторам Brexit уготовано специальное место в аду

Глава Евросовета Дональд Туск выразил уверенность, что те, кто призывал к выходу Великобритании из Евросоюза, не предложив плана по его осуществлению, попадут в ад.

"Интересно, как выглядит специальное место в аду для тех, кто выступал за Brexit, даже не наметив плана по его безопасному осуществлению", - написал Туск в твиттере.

Ранее британский парламент поддержал запрет Brexit без заключения соглашения с Брюсселем. Также депутаты выступили против переноса даты Brexit с 29 марта на конец 2019 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки "первым проигравшим" окажется сам Лондон.

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Туск: Инициаторам Brexit уготовано специальное место в аду

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Теги: Дональд Туск, Brexit



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