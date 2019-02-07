Туск: Инициаторам Brexit уготовано специальное место в аду

Глава Евросовета Дональд Туск выразил уверенность, что те, кто призывал к выходу Великобритании из Евросоюза, не предложив плана по его осуществлению, попадут в ад.

"Интересно, как выглядит специальное место в аду для тех, кто выступал за Brexit, даже не наметив плана по его безопасному осуществлению", - написал Туск в твиттере.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. — Donald Tusk (@eucopresident) 6 февраля 2019 г.

Ранее британский парламент поддержал запрет Brexit без заключения соглашения с Брюсселем. Также депутаты выступили против переноса даты Brexit с 29 марта на конец 2019 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки "первым проигравшим" окажется сам Лондон.