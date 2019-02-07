Спецслужбы разгромили в Урае ячейку "Свидетелей Иеговы"*

В Урае сотрудники ФСБ, МВД и СКР "накрыли" местную ячейку запрещённого в стране "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления Следственного комитета.

Организация "Собрание" пропагандировала в Урае преимущество последователей иеговистов перед другими людьми. Они отрицательно относились к тем, кто не признаёт их учение правильным, и призывали сторонников порвать с такими людьми все отношения, в том числе родственные. Участники экстремистской организации вербовал урайцев, распространяя идеологию Свидетелей Иеговы, раздавали людям запрещенную литературу.

По факту "работы" организации возбуждено уголовное дело. Чекисты в компании полицейских и сотрудников СКР обыскали квартиры и офис участников запрещенной организации. Изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны и прочие предметы. Один из организаторов "Собрания" задержан. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об его аресте.

Напомним, ранее в Орле вынесли приговор гражданину Дании и последователю "Свидетелей Иеговы" Деннису Кристенсену за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Это первый столь суровый приговор, вынесенный последователю этой ликвидированной судом организации. Как считает следствие, Кристенсен руководил общиной "Свидетелей Иеговы" в городе, распоряжался её имуществом, организовывал сбор денег и распространял литературу для привлечения адептов. Правозащитник Кристенсена Антон Богданов сообщил, что собирается обжаловать приговор.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.