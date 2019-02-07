Спецслужбы разгромили в Урае ячейку "Свидетелей Иеговы"*

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Спецслужбы разгромили в Урае ячейку "Свидетелей Иеговы"*

В Урае сотрудники ФСБ, МВД и СКР "накрыли" местную ячейку запрещённого в стране "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления Следственного комитета.

Организация "Собрание" пропагандировала в Урае преимущество последователей иеговистов перед другими людьми. Они отрицательно относились к тем, кто не признаёт их учение правильным, и призывали сторонников порвать с такими людьми все отношения, в том числе родственные. Участники экстремистской организации вербовал урайцев, распространяя идеологию Свидетелей Иеговы, раздавали людям запрещенную литературу.

По факту "работы" организации возбуждено уголовное дело. Чекисты в компании полицейских и сотрудников СКР обыскали квартиры и офис участников запрещенной организации. Изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны и прочие предметы. Один из организаторов "Собрания" задержан. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об его аресте.

Напомним, ранее в Орле вынесли приговор гражданину Дании и последователю "Свидетелей Иеговы" Деннису Кристенсену за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Это первый столь суровый приговор, вынесенный последователю этой ликвидированной судом организации. Как считает следствие, Кристенсен руководил общиной "Свидетелей Иеговы" в городе, распоряжался её имуществом, организовывал сбор денег и распространял литературу для привлечения адептов. Правозащитник Кристенсена Антон Богданов сообщил, что собирается обжаловать приговор.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Спецслужбы разгромили в Урае ячейку "Свидетелей Иеговы"*

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Свидетели Иеговы, Урай, Собрание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 920

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети