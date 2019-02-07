Fox продлила "Симпсонов" еще на два сезона

Всемирно известный мультсериал "Симпсоны" будет продлен еще на два сезона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщили в американской телевизионной сети Fox.

По данным представителей компании, стоит ожидать 31-й и 32-й сезоны сериала, а к концу 32-го сезона будет выпущено 713 эпизодов. Отмечается, что это позволит "Симпсонам" удержать мировой рекорд по количеству эпизодов среди многосерийных шоу со сценарием, выходящих на ТВ в прайм-тайм.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 году в одной из серий "Симпсонов" появился президент России Владимир Путин, голосующий за кандидата в президенты США Дональда Трампа.