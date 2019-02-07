В Саратове из-за снега обрушилось здание постройки XIX века

В Саратове обрушилась часть фасада исторического здания конца XIX века - "Дома генерала Деникина".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, погибших, пострадавших нет, эвукуация не проводилась. Площадь обрушения кровли составила 15 кв.м.

На первом этаже в продуктовом магазине находились люди. Обломки упали на тротуар, заблокировав им выход, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше, пишет телеграм-канал Life Shot.

В конце января в Перми в жилом доме 1993 года постройки обрушились перекрытия между крышей и техническим этажом. Жертв и пострадавших нет, не разрушена ни одна квартира.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей, их разместили в здании гимназии №33, расположенном неподалеку. Часть жителей разместились у родственников. После - в сопровождении спасателей жильцы смогли забрать личные вещи.

Сейчас оставшиеся без жилья пермяки ищут съемное жилье - расходы компенсирует город.