07 Февраля 2019
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Общество В России

"Это не законопроект, а лозунг": Госдума отклонила проект народосбережения

Госдума отказалась создавать национальный совет по сбережению народа, посчитав законопроект "Справедливой России" скорее партийным лозунгом, нежели законодательной инициативой. Комитет по государственному строительству указал на неточности в формулировках проекта федерального закона, передает корреспондент Накануне.RU.
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Члены фракции "Справедливая Россия" предложили создать национальный совет по сбережению народа, который отвечал бы за формирование и достижение целевых показателей благосостояния населения: динамики естественного прироста населения, уровня реальных доходов, отношение среднего размера пенсии к уровню прожиточного минимума, объем валового внутреннего продукта на душу населения, уровень безработицы, среднюю продолжительность жизни и другие.

"Конституция РФ гласит, что наше государство – социальное, а значит, главная задача - создание всех условий для того, чтобы наш народ был и сбережен и приумножен. Именно народ, а не население и не электорат", - сообщил Олег Нилов на вчерашнем пленарном заседании.

Исполнение задач по народосбережение, по мнению авторов законопроекта, должно стать критерием эффективности губернаторов.

"Все что угодно может быть у губернатора на "четыре" и "пять" – инвестиции, дороги, форумов провел немереное количество, но, если народ на вверенной ему территории убывает, смертность увеличивается, все – "двойка", как минимум "до свидания" нужно говорить такому руководителю", - заявил депутат.

Олег Нилов, депутат Госдумы(2017)|Фото: metronews.ru

В стране есть губернаторы, которые хорошо справляются с народосбережением на своих территориях и могут послужить примером для остальных. Губернатор Пензенской области предписал главам муниципалитетов в обязательном порядке проводить переговоры с беременными женщинами, которые решились на аборт, рассказал Нилов.

"Очень многие – 800 женщин за прошедшее время – решили не делать этого преступления. Уговорить мать можно, создав ей и ребенку условия для счастья", - пояснил депутат.

Второй пример – глава Чечни Рамзан Кадыров, который минимизировал употребление алкоголя и наркотиков в своей республике.

Председатель комитета по государственному строительству Отари Аршба указал на неточности формулировок законопроекта.

"Это не законопроект с точки зрения законотворчества, а лозунг. Ему место в партийных документах. Наименование законопроекта не соответствует предмету законопроекта, не дается определение понятия "народосбережение", законопроект не отвечает требованиям определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм. Я уважительно отношусь к инициативе, уверен, что она вызвана благими помыслами, но законопроект сырой и в этом виде не может быть принят", - сказал глава комитета.

Депутат предположил, что, раз некоторым губернатором и так удается сохранить и преумножить народ, то и специального закона для этого не требуется.

В результате только 26 депутатов проголосовали в поддержку законопроекта. Инициатива отклонена.

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"Это не законопроект, а лозунг": Госдума отклонила проект народосбережения

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Теги: народосбережение, госдума, население, благосостояние



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