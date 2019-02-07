Причины взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут" выяснят следователи

По факту взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут" возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления СКР.

Расследование идёт по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Напомним, 6 февраля в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение во время ремонта конденсатопровода он разгерметизировался. Случился выброс конденсата с последующим взрывом без возгорания. Погиб 53-летний сургутянин. Местонахождение 38-летнего работника неизвестно, его ищут. Во время хлопка пострадал водитель находившегося рядом спецтранспорта – он получил лёгкие травмы, после осмотра врача его отпустили на амбулаторное лечение.