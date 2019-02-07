На российских АЗС найден некачественный бензин

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России Северо-Кавказский ФО

На российских АЗС найден некачественный бензин

Роскачество обнародовало первые итоги исследования качества автомобильного топлива на АЗС. Первые проверки ведомство совместно с Минпромторгом и Росстандартом провело в Ставропольском крае.

Читайте также:

Проверки затронули 26 сетевых и 34 частных заправки, в том числе АЗС ЛУКОЙЛа, "Роснефти", "Газпрома". В семи случаях из 60 выявлена фальсификация, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскачества.

Бензин проверяли по 31 показателю качества и безопасности. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей, прокомментировал итоги министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, зачастую топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству.

"Информация о нарушениях была передана в Росстандарт, который уже начал соответствующие мероприятия в целях принятия в отношении нарушителей мер административного воздействия, вплоть до наложения "оборотных" штрафов", - сообщил министр.

Напомним, Правительство планировало уже в 2019 г. ввести оборотные штрафы за недолив бензина. Они могут составить от 1% до 3% от годовой выручки.

По итогам исследования выяснилось, что АЗС массово не соблюдают порядок обращения топлива на рынке - продавцы 28 станций не смогли предъявить документы, подтверждающие качество бензина. Лабораторные испытания закупленного топлива показали несоответствие топлива заявленному октановому числу (на одной АЗС), превышение концентрации оксигенатов (на пяти АЗС), повышенное содержание кислорода (три АЗС), превышение допустимого содержания серы (семь АЗС).

Эксперты не обнаружили в составе бензина механических примесей и воды, способных негативно влиять на работу двигателя, а также нарушений по фракционному составу.

Аналогичные программы исследования качества бензина пройдут и в других регионах России.

Напомним, за 2018 г. цены на автомобильный бензин увеличились на 9,5%, на дизельное топливо - на 15,8%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На российских АЗС найден некачественный бензин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роскачество, бензин, топливо, проверки, Минпромторг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 920

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети