На российских АЗС найден некачественный бензин

Роскачество обнародовало первые итоги исследования качества автомобильного топлива на АЗС. Первые проверки ведомство совместно с Минпромторгом и Росстандартом провело в Ставропольском крае.

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Проверки затронули 26 сетевых и 34 частных заправки, в том числе АЗС ЛУКОЙЛа, "Роснефти", "Газпрома". В семи случаях из 60 выявлена фальсификация, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскачества.

Бензин проверяли по 31 показателю качества и безопасности. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей, прокомментировал итоги министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, зачастую топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству.

"Информация о нарушениях была передана в Росстандарт, который уже начал соответствующие мероприятия в целях принятия в отношении нарушителей мер административного воздействия, вплоть до наложения "оборотных" штрафов", - сообщил министр.

Напомним, Правительство планировало уже в 2019 г. ввести оборотные штрафы за недолив бензина. Они могут составить от 1% до 3% от годовой выручки.

По итогам исследования выяснилось, что АЗС массово не соблюдают порядок обращения топлива на рынке - продавцы 28 станций не смогли предъявить документы, подтверждающие качество бензина. Лабораторные испытания закупленного топлива показали несоответствие топлива заявленному октановому числу (на одной АЗС), превышение концентрации оксигенатов (на пяти АЗС), повышенное содержание кислорода (три АЗС), превышение допустимого содержания серы (семь АЗС).

Эксперты не обнаружили в составе бензина механических примесей и воды, способных негативно влиять на работу двигателя, а также нарушений по фракционному составу.

Аналогичные программы исследования качества бензина пройдут и в других регионах России.

Напомним, за 2018 г. цены на автомобильный бензин увеличились на 9,5%, на дизельное топливо - на 15,8%.