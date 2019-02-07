В Югре Роспотребнадзор искал источник опасной болезни и обнаружил незаконный оборот рыбы

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Нягани проводил расследование случая острого описторхоза, которое вывело на незаконный оборот рыбы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Проверка была проведена в торговом павильоне "Обская рыба" индивидуального предпринимателя Урсуляк Е.М. Специалисты выявили почти две тонны вяленого язя и больше тонны вяленного леща. Маркировок на рыбе не было, а потому установить дату изготовления и срок годности не удалось. Согласно документам, производителем рыбы, является компания "Компаньон". Однако из-за отсутствия маркировок, сопоставить с реализуемой рыбой документы, подтверждающие происхождение товара не удалось.

Несоблюдение этих требований нарушает правила безопасности продукции. Роспотребнадзор обратился в суд Нягани, который оштрафовал "Обскую рыбу" на 5 тыс. руб. Также было вынесено решение о конфискации контрафактной продукции. К административной ответственности был привлечен по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ индивидуальный предприниматель. Ему выдано предписание об устранении нарушений.