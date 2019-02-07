07 Февраля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Один из пострадавших от взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут" отказался от госпитализации, второго ищут

Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на газопроводе "Уренгой - Сургут", сообщили Накануне.RU в официальном штабе правительства Югры.

В результате аварии пострадали двое. Один из них – сургутянин, он находится в розыске. Второй – житель Уфы, 6 февраля его доставили в Сургутскую травматологическую больницу в состоянии средней степени тяжести. От госпитализации он отказался.

"После осмотра его перевели на амбулаторное лечение", - отметила заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова.

Также на месте трагедии погиб житель Сургута. Их семьям оказывается необходимая психологическая помощь.

Напомним, сообщение о взрыве на газопроводе потупило спасателям в 17.29 6 февраля. Произошел хлопок без последующего возгорания. Участок в момент аварии ремонтировали. Объект принадлежит ноябрьскому подразделению "Газпром-переработка Ямал". Последствия случившегося ликвидируют службы самого предприятия. На месте работают следователи.

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Один из пострадавших от взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут" отказался от госпитализации, второго ищут

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Теги: Газпром переработка Ямал, газопровод Уренгой - Сургут, взрыв, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2019 09:48 Мск Причины взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут" выяснят следователи

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