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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

На пост главы управления спорта Сургута претендуют девять человек

Мэрия Сургута объявила конкурс на пост начальника городского управления физической культуры и спорта. Документы подали девять претендентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Бывший руководитель Шамиль Лукманов покинул пост после проверки, проведенной окружным депспорта: на действия спортивного чиновника пожаловались сургутские спортсмены.

Прием заявок идет до 18 февраля, рассказали в администрации. Интерес к вакансии проявили претенденты из разных городов России. На должности руководителя хотят видеть человека с опытом аналогичной работы и знаниями нормативных актов.

Победитель конкурса будет известен к концу февраля, после того, как участники пройдут собеседование с членами конкурсной комиссии под председательством главы города Вадима Шувалова.

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На пост главы управления спорта Сургута претендуют девять человек

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Теги: конкурс, глава департамента спорта Сургута, Вадим Шувалов



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