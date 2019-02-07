Американского бойфренда Бутиной обвинили в мошенничестве

Американцу Полу Эриксону, которого считают возлюбленным арестованной в США Марии Бутиной, предъявлены обвинения в электронном мошенничестве и легализации преступно нажитых доходов.

Прокуратура полагает, что в период с 1996 по 2018 год Эриксон осуществлял мошенничество через сеть принадлежащих ему домов престарелых, а также через фирму и предприятие по освоению нефтяных месторождений. Ему удавалось привлечь средства инвесторов, вводя их в заблуждение.

При этом какие-либо подробности, указывающие на отношения Эриксона и Бутиной, не указывались.

Американец выпущен под залог, дата судебных слушаний по его делу не назначена, сообщает Regnum.

Как сообщалось ранее, бойфренду россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в "преступном сговоре" и работе в качестве иностранного агента, могут быть предъявлены аналогичные обвинения.

СМИ писали, что в сентябре власти США направили предупреждение адвокатам 56-летнего Эриксона, который несколько лет состоял в отношениях с Бутиной.

Ранее Бутина пошла на сделку со следствием. Напомним, арестованная в США 15 июля этого года гражданка России частично признала свою вину на суде в том, что участвовала в сговоре против Соединенных Штатов. Сообщается, что Бутина согласилась на частичное признание вины взамен на смягчение наказания. Тем самым, она отказалась от судебного процесса.

Предположительно, Бутина признает себя виновной в одном пункте сговора, по которому срок заключения составляет пять лет, а не 15.