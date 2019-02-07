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В деле екатеринбургского маньяка Фалькина появились новые эпизоды

Следственный комитет завершил работу по еще одному уголовному делу 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина, который отбывает пожизненный срок. Вскрылись новые эпизоды его преступной деятельности.

Напомним, в октябре 2018 года приговором Свердловского областного суда маньяк Фалькин был осужден к пожизненному лишению свободы за ряд преступлений, в том числе убийство.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на этот раз речь идет об эпизодах, случившихся в феврале и июле 2006 года, а также в августе 2012-го: тогда от действий злоумышленника пострадали девушка 1988 года рождения, девочка 1996 года рождения и женщина 1946 года рождения. Все преступления были совершены в лесном массиве парка в Орджоникидзевском районе уральской столицы: маньяк нападал на своих жертв, угрожал им убийством, а затем насиловал.

Как отметили в следствии, изначально установить причастность Фалькина к данным злодеяниям не представилось возможным, но собранная информация, результаты судебных экспертиз и проведенная по делам прошлых лет аналитическая работа позволили добиться этого.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении уже отбывающего наказание Фалькина завершено. В самое ближайшее время оно будет направлено в суд.

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В деле екатеринбургского маньяка Фалькина появились новые эпизоды

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Теги: Фалькин, маньяк, дело, СКР



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