На Ямале бывший депутат подозревается в оплате услуг адвоката деньгами своей фирмы

Бывший директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия и экс-депутат думы района Мисир Исмаилов подозревается в том, что обокрал предприятие на 250 тыс. руб. – деньгами компании он якобы оплатил услуги адвоката во время суда по обвинению в присвоении 7,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, в ноябре 2016 г. директор муниципального предприятия и его заместитель Николай Жолудев, которые являлись депутатами районной и поселковой дум, заключили с одной из компаний фиктивные договоры на 7 млн руб. Перед этим они договорились украсть деньги. В ходе следствия оба раскаялись и вернули все похищенное. В итоге экс-глава предприятия Исмаилов получил три года, его заместитель Жолудев – два с половиной. Оба наказания были условными, однако после обжалования в окружном суде стали реальными.

Вскоре после этого Исмаилов попал под новую "уголовку" – следователи полагают, что директор в 2014 – марте 2018 гг. похитил вверенное ему имущество ценой в 9,5 млн руб. Есть и ещё одно, третье уголовное дело о хищениях на предприятии, его подробности неизвестны.

Информация же о том, что Исмаилов якобы оплатил услуги защитника деньгами своего предприятия, поступила в районный отдел полиции 17 ноября 2018 г. 17 декабря материалы переданы в местный отдел окружного управления СК, однако сообщение о коррупционном преступлении там зарегистрировали только 21 января. После вмешательства прокурора района бумаги поступили в полицию, сотрудники которой 5 февраля и возбудили уголовное дело.