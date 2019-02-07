"Буду радоваться жизни". Анатолия Марчевского уволили из Екатеринбургского цирка

С заслуженным артистом РСФСР Анатолием Марчевским окончательно расторгли договор и сняли с поста директора и художественного руководителя Екатеринбургского цирка. Как сообщил Накануне.RU сам Марчевский, сейчас он планирует отдыхать и радоваться жизни.

По его словам, представители Росгосцирка прислали приказ об увольнении.

Напомним, руководство Росгосцирка ликвидировало должность директора екатеринбургского цирка в конце октября 2019 года. Причиной послужило невыполнение работ по противопожарной безопасности. Последние 22 года этот пост занимал Анатолий Марчевский. Сам цирк оказался под угрозой закрытия. Сообщалось, что если до 1 ноября его руководство не устранит выявленные нарушения пожарной безопасности, то деятельность учреждения приостановят по решению Ленинского районного суда. В свердловском облсуде в конце декабря будет рассмотрена апелляция по этому делу. В итоге цирк не закрыли.

У представителей Росгосцирка претензий к Марчевскому, как к политическому деятелю или как к творческой личности нет. Им недовольны именно как хозяйственным руководителем, в ведомстве ссылаются на то, что ремонт цирка был слишком затянут, однако Марчевский считает, что все обвинения в его сторону не являются основанием для прекращения полномочий.

Между тем многие горожане поддерживают бывшего директора и просят вернуть ему прежнюю должность.

Ранее депутаты Законодательного собрания решили создать рабочую группу и принять решение о дальнейшей судьбе Екатеринбургского цирка: планировалось передать его области.