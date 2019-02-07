07 Февраля 2019
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Происшествия Приволжский ФО

Шесть человек отравились хлором в бассейне Нижнего Новгорода

Несколько человек отравились парами хлора в бассейне Нижнего Новгорода. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, 6 февраля в одном из спортивных клубов в Нижегородском районе областного центра шестерым посетителям стало плохо при групповом занятии в бассейне. Трое детей в возрасте от 8 до 15 лет были госпитализированы в детскую городскую больницу с признаками отравления. Остальные от госпитализации отказались.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Сейчас изымаются пробы воды из бассейна и документация, необходимая для расследования. Также допрашиваются работники и посетители.

Как отметили в ведомстве, действиям лиц, допустивших отравление несовершеннолетних, обязательно будет дана юридическая оценка.

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Шесть человек отравились хлором в бассейне Нижнего Новгорода

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Теги: хлор, отравление, бассейн



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