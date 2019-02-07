"Подарок Путину": Клинтон раскритиковала решение Трампа выйти из ДРСМД

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала решение президента страны Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "подарком" российскому лидеру Владимиру Путину.

Бывший кандидат в президенты страны добавила, что выход из Договора без переговоров о каком-либо другом соглашении с Россией "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

"Последнее, что сейчас нужно миру, - это гонка ядерных вооружений", - приводит слова Клинтон Regnum.

Напомним, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернется к его соблюдению". Госдеп потребовал у России уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс собирается приложить усилия для сохранения ДРСМД. Также ранее в НАТО пригрозили мерами военного характера за несоблюдение договора.