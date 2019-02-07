В Челябинске у студента-иностранца, проживавшего в общежитии ЮУрГУ, выявили туберкулез

В Челябинске у слушателя ЮУрГУ, приехавшего из Индонезии, выявлен туберкулез. Сейчас по данному факту организованы противоэпидемических мерпориятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иностранец проживал в общежитии №3 университета. Туберкулез был выявлен при прохождении профилактического флюорографического обследования, без выделения возбудителя.

По данному факту проводится эпидемиологические расследование. Всех, кто контактировал с иностранцем, проверяют на туберкулез, также будет проведена дезинфекция.

"Ограничительные мероприятия (карантин) в отношении лиц, проживающих в общежитии, где зарегистрирован случай туберкулеза действующими санитарно-эпидемиологическими правилами не предусмотрены", - отметили в ведомстве.

В управлении рассказали, что ситуация по заболеваемости туберкулезом в регионе сохраняется неблагополучной. В 2018 году было выявлено 1 тыс. 585 случаев активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 48,12 на 100 тысяч населения. Среди заболевших 34 ребенка до 14 лет и 17 подростков.