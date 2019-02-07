Тюменский бизнес-омбудсмен: кардинального снижения надзорной нагрузки на предпринимателей — не получилось

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло отчиталась перед региональными депутатами о проделанной работе в 2018 году.

Начиная свой доклад она сразу подчеркнула, что в сути проблем сегодня у предпринимателей "лежит не злой умысел, а незнание закона", так как последние очень часто меняются, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в адрес уполномоченного поступило в прошлом году 495 обращений и жалоб, что стало рекордом за все пять лет существования этого института. Больше всех бизнес жаловался на налоговую службу и пенсионный фонд.

В частности, системной проблемой стала новая практика взыскания страховых взносов и перераспределение полномочий в этом вопросе между ведомствами.

По информации омбудсмена лидерами по количеству проверок предпринимателей стала налоговая служба (рост на 26% по сравнению с 2017 годом) и МЧС (больше на 69% чем обычно). Активность пожарных инспекторов прежде всего связана с трагедией в Кемерово.

В общей сложности надзорные органы взыскали с бизнеса 2,23 млрд рублей в виде штрафов.

При этом Невидайло посетовала, что объявленная в стране стратегия по снижению надзорного давления на бизнес — пробуксовывает.

"Кардинальной и быстрой перестройки не получилось, но какие-то шаги все же были сделаны", — подытожила она.

Депутаты от КПРФ поинтересовались у уполномоченного судьбой тюменской инициативы о налоге на самозанятых, напомнив, что именно Тюменская область отчасти стала автором законопроекта.

"Люди не от хорошей жизни перебиваются случайными заработками, государство не обеспечило право на труд, но хочет залезть к ним в карман, правильно, что наша фракция в Госдуме голосовала против этого", - подчеркнул коммунист Юрий Юхневич.

Уполномоченный не согласилась с мнением коммуниста, заявив, что "парикмахеры и таксисты" ждут этот закон.

Кроме этого народные избранники спросили про реакцию предпринимательского сообщества на "мусорную" реформу.

"Вышло большое количество предпринимателей на меня, мы провели уже четыре больших встречи, собрав на них вопросы. Бизнес просит введения переходного периода и корректировку тарифа. Ни одно обращение не останется без внимания. Если на норматив регион имеет право влиять, то… это нашумевший вопрос, Вячеслав Михайлович [Вахрин, замгубернатора, прим. ред.], что все моменты будут решаться в ручном режиме", - ответила Невидайло.