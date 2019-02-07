В Прикамье проект "Электронная школа" протестируют на одном из крупнейших сельских образовательных учреждений

Бардымская средняя школа №2 – одна из самых больших среди сельских – стала пилотной площадкой для проекта "Электронная школа". Власти региона возьмут лучшие результаты проекта, которые получили другие регионы, и применят их, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В 43 классах этой школы учатся 1 тыс. 60 детей. В школе работает 100 педагогов. 80% учителей имеют высшее образование, 28% - высшую категорию.

6 февраля во время поездки в Бардымский район школу посетил губернатор Максим Решетников. Директор образовательного учреждения Тахир Абузов поблагодарил краевые власти за финансирование ремонта и оснащения здания. В 2017-18 гг. только из краевого бюджета на это дали 11,5 млн руб. В школе провели интернет, IP-телефонию. В конце месяца привезут компьютерное оборудование.

"Учителя будут заполнять электронные журналы, в каждом кабинете будет проектор, экран, и доступ к интернету", - сказал директор.

По словам главы региона, по уровню образования и школа, и гимназия в Барде – на хорошем уровне. Решетников поделился планами на запуск пилотного проекта "Электронная школа", в который войдет одно из образовательных учреждений Бардымского района. Власти возьмут наработки по проекту, опробованные в других регионах, и начнут внедрять его в 20 школах Пермского края.

"В Барде тоже сделаем такую точку, благо, подключение к интернету сейчас есть, скорости хорошие", - сказал губернатор.

Также в ходе поездки в Бардымский район Решетникову представили и новую открытую спортивную площадку площадью 1,5 тыс. кв. м при ФОК "Батыр". Она состоит из хоккейной коробки, асфальтированного покрытия, волейбольной и баскетбольной стоек, ворот для мини-футбола, хоккея. Установлены дополнительные электроснабжение, видеонаблюдение, ограждение. Все работы по благоустройству районов Пермского края будут продолжаться и дальше – власти продолжат давать на это деньги.

"Обязательно будем продолжать все начатые программы, в Барде уже многое делается, и, я так понимаю, не только в Барде, в других поселениях района", - сказал Решетников.

Отметим, бюджет Пермского края на 2019-21 гг. предполагает порядка 104,7 млрд руб. на развитие образование и молодежную политику. В ближайшие три года планируется построить 21 школу на 10 тыс. мест в 16 территориях региона. Две из них будут в Бардымском районе: школа на 220 мест появится в селе Тюндюк и на 60 мест – в деревне Брюзли.