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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В пригороде Заречного 700 человек остались без света

С раннего утра 7 февраля несколько населенных пунктов в пригороде Заречного Свердловской области остались без света. Всего без электричества на данный момент находится 700 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала".

Энергетики зафиксировали отклонение от нормального режима работы электрической сети 10 кВ от потребительской подстанции "Гагарская", которая принадлежит РЖД и располагается в Заречном. Энергетикам потребовалось вывести в ремонт оборудование электросетевой инфраструктуры. Сейчас без электроснабжения частично остались жители населенных пунктов Курманка, Боярка, Гагарка в пригороде Заречного.

На месте инцидента работают аварийно-восстановительные бригады. На текущий час уже началось поэтапное восстановление потребителей.

"Персонал электросетевой компании прикладывает максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Параллельно специалисты компании создали комиссию, которая выясняет причины отклонения от нормального режима работы сети", - сообщают в "МРСК Урала".

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В пригороде Заречного 700 человек остались без света

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Теги: электричество, Заречный



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