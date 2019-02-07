Японские СМИ утверждают, что СССР рассматривал вариант передачи части южных Курил

Японский телеканал NHK заявил, что советские власти разрабатывали в 1955 году план по передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи.

NHK ссылается оказавшийся в его распоряжении внутренний секретный документ Центрального Комитета КПСС. Он называется "Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений".

В документе якобы идет речь о том, что если отношения стран начнут развиваться "благоприятно", то советская сторона могла бы передать Японии два острова Южных Курил.

При этом подчеркивается, что японская сторона должна была отказаться от размещения иностранных военных баз на островах.

Отмечается, что после одобрения этого документа в июне 1955 года СССР и Япония начали переговоры о нормализации отношений, а 19 октября 1956 года - подписали Совместную декларацию.

Как сообщает ТАСС, в ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов.

Отметим, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом на днях заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента.

По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор.

При этом премьер не исключил появление американских военных баз на Курилах. По его словам, в случае передачи части южных Курильских островов Японии, размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио.