В Швеции считают, что Россия готовится к полномасштабной войне с Западом

Шведские аналитики считают, что Россия готовится к полномасштабной войне с Китаем и США - к таким выводам пришел руководитель исследования Шведского института оборонных исследований Юхан Нурберг, пишет РИА "Новости".

По его мнению, российские военные стали больше внимания уделять проведению масштабных учений с использованием максимального количества техники и вооружений.

Шведы приводят в пример учения "Запад-2017" и "Восток-2018", в которых было задействовано более 300 тыс. военных. По мнению аналитиков, Россия заметно повысила свою боеготовность.