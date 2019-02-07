07 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

В Швеции считают, что Россия готовится к полномасштабной войне с Западом

Шведские аналитики считают, что Россия готовится к полномасштабной войне с Китаем и США - к таким выводам пришел руководитель исследования Шведского института оборонных исследований Юхан Нурберг, пишет РИА "Новости".

По его мнению, российские военные стали больше внимания уделять проведению масштабных учений с использованием максимального количества техники и вооружений.

Шведы приводят в пример учения "Запад-2017" и "Восток-2018", в которых было задействовано более 300 тыс. военных. По мнению аналитиков, Россия заметно повысила свою боеготовность.

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В Швеции считают, что Россия готовится к полномасштабной войне с Западом

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Теги: Россия, НАТО, Китай, война, учения, Швеция, Юхан Нурберг



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