Правительство отказалось выводить стратегические российские компании из иностранной юрисдикции

К первому чтению в Госдуме подготовлен проект закона "О стратегических организациях", который запрещает регистрировать системообразующие российские компании и их "дочки" в иностранных юрисдикциях. Авторы проекта предлагают включить в список стратегических организации с выручкой не менее 10 млрд руб. и оказывать им гарантийную поддержку. Проект получил отрицательный отзыв Правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы инициативы, депутаты от партии "Справедливая Россия", предложили ввести критерии отнесения российских компаний к числу системообразующих. В список, считают парламентарии, должны попасть компании с годовой выручкой не менее 10 млрд руб., в сельском хозяйстве - не менее 4 млрд руб. Другие критерии: не менее 5 млрд руб. уплаченных налогов в течение последних трех лет, 4 тыс. сотрудников. По подсчетам "эсеров", системообразующие организации формируют более 70% прибыли совокупного национального дохода, в них работает более 20% от общего количества занятых в экономике.

Среди требований проекта к системообразующим организациям - нахождение в российской юрисдикции, это касается и их дочерних структур. "Столь важные для РФ организации не должны находиться в юрисдикции иностранного государства, что является ключевым положением настоящего проекта федерального закона. В противном случае, это может подрывать национальную безопасность нашей страны", - говорится в пояснениях.

Исключительно российским стратегическим компаниям государство должно помогать в период стагнации, считают депутаты. Помощь может заключаться в госгарантиях и реструктуризации ранее привлеченных кредитов.

Проект, уверены авторы, станет еще одним шагом по "деоффшоризации" экономики России и переводу в национальную юрисдикцию наиболее значимых организаций.

Проект стоит в резервной части повестки пленарного заседания Госдумы 7 февраля, но профильный комитет рекомендовал отклонить инициативу. Правительство тоже не поддержало депутатов, заявив, что принудительно переводить компании в российскую юрисдикцию рискованно из-за "ослабления конкурентных позиций на мировых рынках" и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере.