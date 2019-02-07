Будущее парка Маяковского в Екатеринбурга обсудят на следующей неделе

Будущее Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского на следующей неделе обсудят за круглым столом при участии главы Екатеринбурга Александра Высокинского и горожан. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, с каждым днём появляется всё больше предложений по развитию данной территории, концепций.

По мнению Высокинского, горожане должны не только знать, что местные власти предполагают сделать в плане развития или реконструкции парка, но и предлагать свои идеи и проекты для того, чтобы сообща решить каким быть ЦПКиО в будущем.

В ноябре объявили, что идёт сбор творческих концепций парка. Проекты принимались как от рядовых горожан, дизайнеров, так и от творческих групп, специализированных компаний и архитектурных бюро вне зависимости от страны их проживания или языка общения.

В итоге были отобраны лучшие варианты, которые необходимо обсудить с общественностью.

"В мэрии города в конце следующей недели запланирована встреча с представителями общественности, на которой в формате круглого стола будут обсуждены лучшие проекты и идеи. Городские власти открыты к диалогу и готовы включить в рассмотрение новые материалы, которые предложат горожане. Дата, место и время проведения будут известны позже", - добавили в муниципалитете.

Парк предполагается обновлять так, чтобы он был доступен и интересен для горожан круглый год. Планируется, что парк будет разделен на несколько тематических зон: отдых, искусство, детство, аттракционы, события и зеленая зона.

Напомним, что ранее директор парка имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин подал в отставку.

Время работы Шадрина в парке Маяковского было омрачено несколькими скандалами: так, в 2017 году горожане обратили внимание на неожиданные архитектурные решения, напоминающие кладбище, которые появились в ЦПКиО. Шадрин тогда заявил, что "могильный" мемориал организован ветеранскими организациями, а что-либо всерьез менять в парке невозможно из-за его статуса особо охраняемой природной территории.